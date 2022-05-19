СМИ: санкции Запада против России провалились

По данным немецкого издания, это произошло из-за позиций КНР, Турции, Бразилии и Индии. Как отмечается в статье, данные страны воздержались от широкой и всеобъемлющей поддержки антироссийских санкций.

Süddeutsche Zeitung считает, что экономика РФ, несмотря на мощное санкционное давление Запада, остается в стабильном положении, а ожидавшийся финансовый кризис не случился.

Как сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен, возможная экспроприация активов ЦБ РФ в США является незаконной. Конфисковать арестованное Вашингтоном российское имущество и направить вырученные средства на поддержку Украины законы Соединенных Штатов не позволяют.

