СМИ: санкции Запада против России провалились
Ограничительные меры стран Запада против Москвы не сработали и не нанесли ожидаемого ущерба, сообщает Süddeutsche Zeitung.
По данным немецкого издания, это произошло из-за позиций КНР, Турции, Бразилии и Индии. Как отмечается в статье, данные страны воздержались от широкой и всеобъемлющей поддержки антироссийских санкций.
Süddeutsche Zeitung считает, что экономика РФ, несмотря на мощное санкционное давление Запада, остается в стабильном положении, а ожидавшийся финансовый кризис не случился.
Как сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен, возможная экспроприация активов ЦБ РФ в США является незаконной. Конфисковать арестованное Вашингтоном российское имущество и направить вырученные средства на поддержку Украины законы Соединенных Штатов не позволяют.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- СМИ: санкции Запада против России провалились
- Американцы раскритиковали пресс-секретаря Белого дома из-за слов о Путине
- В Курской области обстреляли пограничный пункт
- Минфин США: конфискация активов Банка России незаконна
- Матвиенко рассказала, как Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
- Гутерреш призвал обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов из России
- Немецкий «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы УЕФА
- Глава МИД Армении надеется на скорую встречу по демаркации границы с Азербайджаном
- Бизли попросил Путина открыть украинские порты
- Курти: Косово планирует вступить в НАТО и Евросоюз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru