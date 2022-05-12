СМИ: ЕС допускает отсрочку эмбарго на нефть из РФ

Страны Евросоюза готовы на некоторое время отложить эмбарго на импорт российской нефти, если они не получат поддержки от Венгрии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает ТАСС.

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По данным агентства, некоторые страны-члены союза считают, что отсрочка таких санкций может ускорить принятие тех, по которым принято единогласное решение.

Тем не менее есть и стороны, которые выступают против такой отсрочки, так как данное действие может расцениваться как слабость со стороны ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС не смог прийти к решению о введении эмбарго на импорт российской нефти, так как Венгрия выразила обеспокоенность относительно предложенных мер.

