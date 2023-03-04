Не SWIFT`ом единым. Российские банки обходят западные санкции

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что альтернативную платежную систему можно построить на базе одного банка с развитыми корреспондентскими отношениями. При этом помимо банков, желающих выступить в роли платежного агента, при создании такой системы необходим интерес контрагентов из нефинансового сектора. Надоршин подчеркнул, что здесь возникает проблема: страны хотят проводить и получать платежи в своей национальной валюте, но не все готовы к таким маневрам.



Эксперт рассказал, что даже при отключении России от SWIFT сохранится возможность проводить внешние расчеты по прежним каналам и в прежних иностранных валютах. Для этого банкам нужны прямые корреспондентские отношения, «когда два банка налаживают между собой взаимодействие, открывают друг у друга счета и заводят там деньги». Однако их создание — достаточно сложный процесс, при котором возникает необходимость пополнять счета.