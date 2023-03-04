Не SWIFT`ом единым. Российские банки обходят западные санкции
Российские банки учатся выживать и работать в условиях отключения от SWIFT.
Россельхозбанк, не попавший под прямые западные санкции, может использовать альтернативные способы для обмена финансовыми сообщениями вместо SWIFT (Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). В Евросоюзе (ЕС) таковыми посчитали факс и электронную почту (e-mail) для всех кредитных организаций, которые на попали под ограничения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разъяснения властей Евросоюза от 28 февраля.
Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что альтернативную платежную систему можно построить на базе одного банка с развитыми корреспондентскими отношениями. При этом помимо банков, желающих выступить в роли платежного агента, при создании такой системы необходим интерес контрагентов из нефинансового сектора. Надоршин подчеркнул, что здесь возникает проблема: страны хотят проводить и получать платежи в своей национальной валюте, но не все готовы к таким маневрам.
Эксперт рассказал, что даже при отключении России от SWIFT сохранится возможность проводить внешние расчеты по прежним каналам и в прежних иностранных валютах. Для этого банкам нужны прямые корреспондентские отношения, «когда два банка налаживают между собой взаимодействие, открывают друг у друга счета и заводят там деньги». Однако их создание — достаточно сложный процесс, при котором возникает необходимость пополнять счета.
Как пояснил экономист, SWIFT — распределенная сеть, по которой банки могут отправлять деньги из одной финансовой системы в другую. Надоршин отметил, что такая система не нужна, «когда есть Центральный банк, как в России». Все взаимодействия между банками страны могут происходить через корсчета в ЦБ.
Уже в апреле прошлого года начала действовать система передачи финансовых сообщений - российский аналог международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме.
«Когда в 2014 году впервые появилась угроза отключения от SWIFT, мы разработали СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT», — цитирует ТАСС председателя ЦБ.
Набиуллина отметила, что к СПФС могут присоединяться зарубежные участники, заинтересованные в работе с партнерами из России. Системой уже пользуются 52 организации из 12 стран, пишет RT.
Россия также занимается созданием альтернативы SWIFT, которая будет защищена от внешнего давления. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.ч
Для перехода на новую платформу активно развиваются системы и пути передачи финансовой информации, отметила дипломат.
Захарова отметила, что а нынешних реалиях условием экономического развития является переход во взаиморасчетах с партнерами в национальные валюты, а также независимые расчетные системы.
Кроме того, Россия совместно с Ираном работает над созданием совместной межбанковской системы платежей — аналога SWIFT. Об этом заявил замглавы иранского МИД по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.
«Естественно, две страны, которые хотят дедолларизировать свои транзакции, должны обладать специальной системой, подобной SWIFT. Иранская и российская стороны предложили по одному варианту такой системы», — сообщил замминистра в беседе с РИА Новости.
Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рекомендовал россиянам не хранить сбережения в долларах и евро, а ориентироваться на рубли, акции и золото, сказал он в беседе с НСН.
«Доллар и евро для россиян – токсичная валюта, все что угодно с ней может быть... Ситуация ухудшается, многие ведущие банки попали под санкции, отключены от SWIFT и прочее. Люди увидели, что нынешняя ситуация надолго, в один день банки не могут реагировать, это тоже люди. Многие психологически просто не верят в плохое, но я думаю, что в этом году нас ждет еще много неприятных сюрпризов, поэтому надо ко всему относиться спокойно», - заключил собеседник НСН.
Российские банки, оказавшиеся под новыми западными санкциями, стали рекомендовать своим клиентам снимать средства с платежных карт системы UnionPay.
Ранее руководство США ввели новые масштабные антироссийские санкции. Под западные ограничения попали, в том числе 11 кредитных организаций.
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