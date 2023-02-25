После введения новых санкций в российских банках рекомендовали клиентам снять деньги с карт UnionPay
Российские банки, оказавшиеся под новыми западными санкциями, стали рекомендовать своим клиентам снимать средства с платежных карт системы UnionPay.
Один из них – банк «Приморье», который предупредил о возможной блокировке операций по картам UnionPay за границей.
«Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время», – отмечается в официальном Telegram-канале банка Приморье.
Также в кредитной организации заявили о продолжении работы карт на территории России.
Аналогичные рекомендации поступают клиентам банка «Санкт-Петербург», передает ТАСС со ссылкой на службу поддержку для клиентов кредитной организации.
Накануне руководство США ввели новые масштабные антироссийские санкции. Под западные ограничения попали в том числе 11 кредитных организаций.
Ранее минфин США расширил санкции в отношении России, в ограничительные списки добавили 22 гражданина и 83 юридических лица. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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