После введения новых санкций в российских банках рекомендовали клиентам снять деньги с карт UnionPay

Российские банки, оказавшиеся под новыми западными санкциями, стали рекомендовать своим клиентам снимать средства с платежных карт системы UnionPay.

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Один из них – банк «Приморье», который предупредил о возможной блокировке операций по картам UnionPay за границей.

«Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время», – отмечается в официальном Telegram-канале банка Приморье.

Также в кредитной организации заявили о продолжении работы карт на территории России.

Аналогичные рекомендации поступают клиентам банка «Санкт-Петербург», передает ТАСС со ссылкой на службу поддержку для клиентов кредитной организации.

Накануне руководство США ввели новые масштабные антироссийские санкции. Под западные ограничения попали в том числе 11 кредитных организаций.

Ранее минфин США расширил санкции в отношении России, в ограничительные списки добавили 22 гражданина и 83 юридических лица. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:Платежные СистемыСанкцииСанкции СШАБанк
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