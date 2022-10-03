Украина потребовала отключить от SWIFT российские и белорусские банки
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал отключить от SWIFT все российские и белорусские кредитные организации. Стефанчук высказался об этом в ходе встречи с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств-членов ЕС, сообщается в его аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Спикер Верховной Рады уверен, что ограничительные меры против России, помимо отключения банков от SWIFT, должны подразумевать персональные и секторальные санкции, энергетическое эмбарго, а также запрет на выдачу виз.
Ранее США заявили о готовности более агрессивно применять санкции против поддерживающих Россию третьих стран. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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