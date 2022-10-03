Украина потребовала отключить от SWIFT российские и белорусские банки

Спикер Верховной Рады уверен, что ограничительные меры против России, помимо отключения банков от SWIFT, должны подразумевать персональные и секторальные санкции, энергетическое эмбарго, а также запрет на выдачу виз.

Ранее США заявили о готовности более агрессивно применять санкции против поддерживающих Россию третьих стран. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

