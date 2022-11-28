ЕС рассмотрит просьбу о переподключении Россельхозбанка к SWIFT

По его словам, в ЕС «должным образом приняли к сведению претензии России» о роли Россельхозбанка в продовольственных сделках и трудности, которые связаны из-за отключения банка от SWIFT.

Стано отметил, что любую поправку к введенными в отношении России санкциям должна быть единогласно принята государствами-членами совета. При этом меры предусматривают отступление от санкций, что позволяет операторам Евросоюза иметь дело с оказавшимися под санкциями российскими банками.

Вопрос переподключения Россельхозбанка к системе финансовых сообщений SWIFT обсуждали представители РФ и ООН в Женеве, заявил ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

