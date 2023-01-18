Welt: Евросоюз отключил SWIFT и заморозил активы ЦБ РФ по просьбе Болгарии

Экс-премьер Болгарии Кирил Петков и министр финансов Асен Василев убедили Евросоюза в необходимости отключить платёжную систему SWIFT и заморозить активы Центробанка России, пишет Welt.

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По данным немецкого издания, 25 февраля 2022 года глава болгарского кабмина посетил заседание Европейского Совета. Он обратился к каждому присутствующему и попросил поддержать данные действия в отношении Москвы.

Василев, в свою очередь, встретился с министрами финансов ЕС в Париже, и тоже смог убедить коллег в необходимости незамедлительного принятия решений.

«У многих глав государств были сомнения, но в конечном итоге Европейская комиссия поддержала этот шаг», — сообщает Welt.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:БолгарияСпецоперацияСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
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