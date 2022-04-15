Японский эксперт предрек конец гегемонии доллара из-за отключения России от SWIFT

Затягивание ситуации с отключением России от международной системы межбанковских платежей SWIFT пошатнет гегемонию доллара в условиях отказа от американской валюты в международных расчетах в долгосрочной перспективе. Таким мнением поделился эксперт японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама в статье для JB Press.

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«Уход от доллара в глобальных валютных резервах — это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться», — считает эксперт.

По словам Каракамы, со временем Россия адаптируется к отключению от SWIFT, отмечает телеканал «360». Это обнадежит государства, опасающиеся санкций со стороны США.

Вместе с тем эксперт считает, что в ближайшее время гегемония американской валюты не исчезнет, однако обстановка будет меняться по мере привыкания к миру без SWIFT. Отключение России от системы создало симуляцию «будущего без доллара», что может спровоцировать изменения в управлении валютными резервами ряда стран, пишет «Свободная пресса».

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ТЕГИ:ДолларРоссияЯпония
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