Экономист рассказал, может ли Россия подключиться к китайскому аналогу SWIFT

Эксперт подчеркнул, что технических препятствий для использования CIPS нет.

«Но сказать, насколько это реализуемо, пока нельзя: последние события показали, что сотрудничество со странами, не вводившими санкции, идет несколько сложнее, чем хотелось бы. Не говоря уже о том, что воспользоваться китайской платежной системой для проведения платежей так же, как мы пользовались SWIFT, скорее всего, будет нереально», — заявил Надоршин, объяснив, что охват клиентской базы CIPS несопоставим со SWIFT.

По словам экономиста, теоретически альтернативную платежную систему можно построить на базе одного банка с развитыми корреспондентскими отношениями. При этом помимо банков, желающих выступить в роли платежного агента, при создании такой системы необходим интерес контрагентов из нефинансового сектора. Надоршин подчеркнул, что здесь возникает проблема: страны хотят проводить и получать платежи в своей национальной валюте, но не все готовы к таким маневрам.

Эксперт рассказал, что даже при отключении России от SWIFT сохранится возможность проводить внешние расчеты по прежним каналам и в прежних иностранных валютах. Для этого банкам нужны прямые корреспондентские отношения, «когда два банка налаживают между собой взаимодействие, открывают друг у друга счета и заводят там деньги». Однако их создание — достаточно сложный процесс, при котором возникает необходимость пополнять счета.

Как пояснил экономист, SWIFT — распределенная сеть, по которой банки могут отправлять деньги из одной финансовой системы в другую. Надоршин отметил, что такая система не нужна, «когда есть Центральный банк, как в России». Все взаимодействия между банками страны могут происходить через корсчета в ЦБ.

