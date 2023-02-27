Банк «Приморье» приостановил прием SWIFT-переводов

Попавший под американские санкции банк «Приморье» сообщил, что временно приостанавливает приём SWIFT-переводов по всем направлениям, сообщает РИА Новости.

Попавшие под санкции «Альфа-банк», «Тинькофф» и «Росбанк» прокомментировали дальнейшую работу

Мера будет действовать до получения ответов и дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов. О возобновлении возможности отправки валютных переводов банк проинформирует дополнительно.

Напомним, российские банки, оказавшиеся под новыми западными санкциями, стали рекомендовать своим клиентам снимать средства с платежных карт системы UnionPay.

Ранее руководство США ввели новые масштабные антироссийские санкции. Под западные ограничения попали, в том числе 11 кредитных организаций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииБанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры