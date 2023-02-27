Банк «Приморье» приостановил прием SWIFT-переводов
Попавший под американские санкции банк «Приморье» сообщил, что временно приостанавливает приём SWIFT-переводов по всем направлениям, сообщает РИА Новости.
Мера будет действовать до получения ответов и дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов. О возобновлении возможности отправки валютных переводов банк проинформирует дополнительно.
Напомним, российские банки, оказавшиеся под новыми западными санкциями, стали рекомендовать своим клиентам снимать средства с платежных карт системы UnionPay.
Ранее руководство США ввели новые масштабные антироссийские санкции. Под западные ограничения попали, в том числе 11 кредитных организаций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 574 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 774 / сут.
- Медведев: Цивилизация не может существовать без России
- Банк «Приморье» приостановил прием SWIFT-переводов
- Иран поддержал мирный план Пекина по урегулированию конфликта
- В Новгородской области открыли участок трассы М-11 после массовой автоаварии
- Шольц прокомментировал заявление Зеленского о нехватке военной помощи
- В Петербурге в торговом центре подростки напала на сверстника
- Медведев: У Запада не получится похоронить Россию как СССР
- В конгрессе США не исключили поставки F-16 Украине
- Зеленский ввел санкции против компаний Пригожина и российских спортсменов
- Российский посол: поставка Берлином танков Киеву переведет к новому уровню эскалации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru