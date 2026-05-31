МО: За ночь силы ПВО сбили 216 дронов ВСУ
Минувшей ночью 31 мая российские силы ПВО сбили 216 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что часть дронов ВСУ была уничтожена над Белгородским, Брянским, Волгоградским, Воронежским, Курским, Липецким и Орловским регионами. Кроме того, БПЛА удалось ликвидировать над Ростовской и Саратовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, добавили в министерстве.
Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что боевой дрон ВСУ попал в здание машинного зала блока № 6 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
