Ловушка для Пашиняна: Где Армения найдет замену российскому газу по скидке
Азербайджан мог бы сделать Армении скидку на газ, но только в обмен на территориальные уступки, заявил НСН Алексей Гривач.
Армения сейчас покупает газ у России в три раза дешевле, чем в Европе, так что, чтобы попытаться найти замену, ей нужно предложить другим странам в замен что-то существенное. Об этом НСН рассказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Сближение Армении и Евросоюза может оставить Ереван без газа, нефтепродуктов и алмазов из России, пишет «Коммерсант». Так, Москва теперь считает предоставленный в 2013 году беспошлинный режим для этих товаров невозможным и грозит Еревану заморозкой или денонсацией двусторонних соглашений. Гривач раскрыл, что сулит Армении отказ России от скидок на газ.
«Разумеется, это будет большой проблемой, потому что сейчас Армения получает газ по гораздо более низким ценам по сравнению с любыми странами-импортерами газа на рыночных условиях. Сейчас в Европе цены на газ в три раза больше. Армения тоже это получает не за красивые глаза, а за соглашение, участие в интеграционных процессах и выполнение обязательств в рамках договоренностей. Если она их не может исполнять, то и скидки не будет. Армяне могут пытаться искать других поставщиков, но похожие цены смогут получить только в обмен на серьезные политические уступки. Их может сделать Азербайджан. У них там идут разговоры о подписании мирного соглашения, о территориальных уступках со стороны Армении, и если в Ереване готовы на них, то может Азербайджан и предоставил бы какую-то скидку», - раскрыл он.
Также он раскрыл, смог бы Иран обеспечить армянских коллег энергоресурсами и при каких условиях другие страны могли бы сделать Армении скидку на газ.
«Для Ирана это тоже бизнес. С какой стати им, допустим, поставлять газ значительно ниже рыночной цены? Кроме того, у Ирана у самого есть проблема с поставками газа, особенно в политически важный зимний период. Они регулярно сокращают русский газ в сторону Турции, например, и ведут переговоры с Россией об импорте природного газа для того, чтобы покрыть эти недостатки. Чтобы поставки из Азербайджана и других регионов были не дороже, чем российские, правительство Армении должно предложить этим сторонам что-то взамен. С другой стороны, конечно, Европа или США могли бы субсидировать этот политический разворот, просто оплатить деньгами», - подытожил он.
Напомним, что тучи над Арменией стали сгущаться 1 апреля, когда в Кремль приехал премьер-министр страны Никол Пашинян. Тогда российский лидер Владимир Путин провел жесткий разговор с армянским политиком, который в СМИ даже назвали «началом конца» Пашиняна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
