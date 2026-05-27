Армения сейчас покупает газ у России в три раза дешевле, чем в Европе, так что, чтобы попытаться найти замену, ей нужно предложить другим странам в замен что-то существенное. Об этом НСН рассказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Сближение Армении и Евросоюза может оставить Ереван без газа, нефтепродуктов и алмазов из России, пишет «Коммерсант». Так, Москва теперь считает предоставленный в 2013 году беспошлинный режим для этих товаров невозможным и грозит Еревану заморозкой или денонсацией двусторонних соглашений. Гривач раскрыл, что сулит Армении отказ России от скидок на газ.

«Разумеется, это будет большой проблемой, потому что сейчас Армения получает газ по гораздо более низким ценам по сравнению с любыми странами-импортерами газа на рыночных условиях. Сейчас в Европе цены на газ в три раза больше. Армения тоже это получает не за красивые глаза, а за соглашение, участие в интеграционных процессах и выполнение обязательств в рамках договоренностей. Если она их не может исполнять, то и скидки не будет. Армяне могут пытаться искать других поставщиков, но похожие цены смогут получить только в обмен на серьезные политические уступки. Их может сделать Азербайджан. У них там идут разговоры о подписании мирного соглашения, о территориальных уступках со стороны Армении, и если в Ереване готовы на них, то может Азербайджан и предоставил бы какую-то скидку», - раскрыл он.