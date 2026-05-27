Затулин раскрыл истинную цель США в стратегическом партнерстве с Арменией
Константин Затулин заявил НСН, что устав о стратегическом партнерстве не предоставляет никаких гарантий со стороны США для Армении.
Интерес США и ЕС состоит в том, чтобы воспользоваться ситуацией, пока премьер-министр страны Никол Пашинян у власти, и достичь необратимости в разрыве связей между Арменией и Россией, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
США и Армения подписали устав о стратегическом партнерстве. Отмечается, что документ подписали госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Церемония состоялась в ереванском аэропорту Звартноц. Стороны также парафировали рамочное соглашение по проекту «Маршрут Трампа», который должен соединить соседний Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через территорию Армении. Затулин отметил, что США не дают никаких гарантий Армении.
«Речь о предвыборном визите госсекретаря США ради поддержки Пашиняна и его людей на выборах 7 июня. Накануне этого изобретаются визиты, это не первый визит. Все это отчаянное желание поддержать Пашиняна, который совершает разворот от России к Западу. Отсюда вся эта риторика о всеобъемлющем партнерстве, о "коридоре Трампа" и так далее. В США любят громкие слова, а не дела. Вопрос, как это партнерство вписывается в договоренности Армении с Россией и в рамки ОДКБ. Это документ, который направлен на разрушение отношений Армении с Россией, Пашинян на это идет. Предусматривает ли это партнерство со стороны США гарантии государственности Армении, защиту от нападения соседних стран, например, от Азербайджана? Я так понимаю, что никто на себя таких обязательств не берет», - отметил он.
По его словам, США преследуют свои цели, а Пашинян контролирует избирательный процесс.
«Пашинян надеется, что он манипулирует избирательным процессом, настолько, что выборы заведомо не могут быть признаны объективными. Участники выборов поставлены в неравноправное положение. Интерес США и ЕС состоит в том, чтобы воспользоваться ситуацией, пока Пашинян у власти, и вбить клин или даже достичь необратимости в разрыве связей между Арменией и Россией», - заключил собеседник НСН.
Вслед за проблемами с поставками в Россию овощей и фруктов Армении грозит потеря скидок на поставки нефти и газа. Эти новости пришли на фоне отказа премьера Армении от участия во встрече глав государств ЕАЭС и мечтах Еревана о вступлениях в Евросоюз.
