Интерес США и ЕС состоит в том, чтобы воспользоваться ситуацией, пока премьер-министр страны Никол Пашинян у власти, и достичь необратимости в разрыве связей между Арменией и Россией, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

США и Армения подписали устав о стратегическом партнерстве. Отмечается, что документ подписали госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Церемония состоялась в ереванском аэропорту Звартноц. Стороны также парафировали рамочное соглашение по проекту «Маршрут Трампа», который должен соединить соседний Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через территорию Армении. Затулин отметил, что США не дают никаких гарантий Армении.