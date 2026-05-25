Личинки и черви: Россиянам раскрыли, как правильно мыть клубнику
Клубнику нельзя просто мыть под водой, надо делать ванны контрастные, так как микрокосточки очень плохо промываются, заявила НСН Марият Мухина.
Клубника из-за особенностей строения и выращивания может содержать личинки паразитов, поэтому ягоду нужно мыть очень тщательно, рассказала диетолог Марият Мухина в беседе с НСН.
Допустимая порция клубники для взрослого человека при отсутствии противопоказаний составляет в среднем 250-300 г в день, сообщила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. Несмотря на полезные свойства и невысокую калорийность, клубнику не рекомендуется употреблять в чрезмерных количествах. Мухина рассказала, чем может быть опасна эта ягода.
«Ягоды содержат и полезные волокна, витамины, но в самой ягоде могут быть даже личинки паразитов. Когда ягода промывается, ее надо не просто мыть под водой, надо делать ванны контрастные, так как микрокосточки очень плохо промываются. Клубника лежит на грунте, поэтому она может включать личинки аскарид, круглых червей. Если там какие-то микротравмы, они могут проникать вглубь к ягоде. Были случаи, когда аскариды мигрировали даже в глаз к ребенку. Они могут проходить через кровь в личиночной фазе. Поэтому в этом плане с клубникой нужно иметь особую предосторожность. Моем ягоду тщательно, очень хорошо», - предупредила она.
Ранее превышение количества плесени и дрожжей было выявлено в быстрозамороженной клубнике, импортированной в РФ из Египта.
