СМИ: Цены на огурцы и помидоры упали у производителей и выросли у ритейла

Другие овощи подешевели как у аграриев, так и в магазинах. Картофель в рознице подешевел 28,4%, а у производителей — 27,4%. При этом в целом продуктовая инфляция в апреле ускорилась. Главной причиной стало увеличение стоимости овощей и фруктов.

Сильнее всего подорожали помидоры (2%), морковь (1,8%), картофель и яблоки (0,6%). С апреля на рынок поступает продукция борщевого набора, выращенная в легких теплицах, и продукция раннего грунтового производства, которая обычно несколько дороже, чем прошлогодняя.

В Минпромторге 23 апреля состоится совещание с участием производителей и ритейла, которое будет посвящено ситуации с ценами.

Ранее стало известно, что за два месяца стоимость огурцов в рознице увеличилась в 1,5 раза. С просьбой о проверке обратились депутаты Госдумы от «Единой России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

