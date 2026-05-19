Цены на клубнику будут выше, чем в прошлом году из-за невысокого урожая и роста затрат на оплату труда. Об этом НСН рассказал председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин.

Стоимость клубники с начала весны снизилась на 25-30%, заявила управляющий партнер агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк. Его слова приводит ТАСС. При этом она отметила, что пик удешевления ягоды ожидается в июне. Пленкин раскрыл, каких цен на клубнику ждать этим летом.