В Ростовской области эвакуировали жителей из-за атаки ВСУ на топливное хранилище

Он уточнил, что ЧП случилось ночью. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. По словам политика, предприятие обеспечивало топливом сельскохозяйственных производителей.

Кроме того, Слюсарь рассказал, что в поселке Матвеево-Курган были повреждены аптека, два магазина и авто.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь 31 мая российские силы ПВО уничтожили 216 украинских беспилотников над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».