В Ростовской области эвакуировали жителей из-за атаки ВСУ на топливное хранилище
В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА ВСУ произошел пожар на топливном хранилище частного предприятия в Матвеево-Курганском районе, в связи с чем жителей близлежащих частных домов пришлось эвакуировать. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что ЧП случилось ночью. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. По словам политика, предприятие обеспечивало топливом сельскохозяйственных производителей.
Кроме того, Слюсарь рассказал, что в поселке Матвеево-Курган были повреждены аптека, два магазина и авто.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь 31 мая российские силы ПВО уничтожили 216 украинских беспилотников над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
