Россельхознадзор: Армянская сельхозпродукция не отвечала нормам России и ЕАЭС
Сельскохозяйственная продукция из Армении в последнее время не отвечает фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России (основного рынка сбыта для Армении). Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
В ведомстве отметили, что, по всей видимости, министерство экономики Армении не справляется с задачами, которые были поручены ему после ликвидации в стране министерства сельского хозяйства в 2019 году.
Ввоз фруктов и овощей из Армении в Россию ограничат с 30 мая. Ограничения уже затронули вино и коньяк от трех армянских производителей, воду «Джермук» и армянские цветы.
Ранее генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий заявила, что Армения поставляет в Россию в первую очередь косточковые фрукты, которые в России почти не выращивают, сокращение объемов их ввоза повлечет за собой удорожание продукции для потребителей.
