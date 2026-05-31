В «Руспродсоюзе» сообщили, где в РФ продают самые дорогие яйца

В России самые высокие цены на яйца можно обнаружить в Чукотском автономном округе и Магаданской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова.

Там их десяток можно купить за 241,9 рубля и 201,2 рубля соответственно, рассказал он.

При этом, по словам Вострикова, самые низкие цены на яйца в России наблюдаются в Мордовии и Пензенской области. В первом регионе десяток яиц стоит 80,9 рубля, а во втором — 91,6 рубля, уточнил он.

В «Руспродсоюзе» добавили, что средние розничные цены на яйца в Москве составляют примерно 125,5 рубля за десяток, а в Санкт-Петербурге — 123,8 рубля за десяток.

Ранее в России участники птицеводческого рынка предложили ввести минимальные и максимальные цены для куриного яйца категории С1, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
