В «Руспродсоюзе» сообщили, где в РФ продают самые дорогие яйца
В России самые высокие цены на яйца можно обнаружить в Чукотском автономном округе и Магаданской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова.
Там их десяток можно купить за 241,9 рубля и 201,2 рубля соответственно, рассказал он.
При этом, по словам Вострикова, самые низкие цены на яйца в России наблюдаются в Мордовии и Пензенской области. В первом регионе десяток яиц стоит 80,9 рубля, а во втором — 91,6 рубля, уточнил он.
В «Руспродсоюзе» добавили, что средние розничные цены на яйца в Москве составляют примерно 125,5 рубля за десяток, а в Санкт-Петербурге — 123,8 рубля за десяток.
Ранее в России участники птицеводческого рынка предложили ввести минимальные и максимальные цены для куриного яйца категории С1, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
