«Клубника иногда выращивается в теплицах, специальных условиях, она может в себе содержать массу нитратов, пестицидов, которые в организме могут вызывать гипоксию, вплоть до летальных исходов. Поэтому 200-300 граммов – это безопасная доза, даже если будут какие-то токсичные составляющие в ягоды. Гликемический индекс свежей клубники составляет от 25 до 40, что классифицирует её как продукт с низким ГИ. Ягода практически не вызывает резких скачков сахара в крови, поэтому она не такая калорийная, ее можно есть и людям с диабетом, но только 60 граммов. Детям можно только после двух лет. В целом у нас суточная норма углеводов – 600, а клубника это углевод. Поэтому половину дозы оставим на клубнику, чтобы еще поесть овощи, например. Эта рекомендация важна с точки зрения питания в день в целом. Мы не можем заполнять все наши потребности в углеводах только клубникой», - рассказала она.

Она также раскрыла, чем опасно переедание в этом случае.

«Такой витаминный удар может вызвать симптомы аллергии, а также рвоту и диарею. Можно «приобрести» заболевания ЖКТ, так как ягоды могут раздражать слизистую желудка. В клубнике много калия, такие продукты не рекомендуются при заболевании почек», - добавила собеседница НСН.

Детское ожирение набирает обороты, 80% детей с ожирением сохраняют его во взрослой жизни, заявила клинический нутрициолог Ирина Селиванова в пресс-центре НСН.

