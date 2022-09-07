Мировой голод близко: Россия может выйти из «продуктовой сделки»

Он напомнил, что договоренности были достигнуты на четыре месяца, а их срок действия истекает в ноябре. При этом Небензя не исключил прекращения действия «продуктовой сделки», учитывая, что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не выполняется.

«Сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал. Это не мне решать, конечно. Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась», - приводит его слова РИА Новости.

Так, 22 июля в Стамбуле были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.