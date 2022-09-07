Мировой голод близко: Россия может выйти из «продуктовой сделки»
Российская часть сделки по экспорту продовольствия не выполняется, на этом фоне специалисты опасаются взрывного роста цен и мирового голода.
Часть «продуктовой сделки», касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает — ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт. Об этом 7 сентября заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он напомнил, что договоренности были достигнуты на четыре месяца, а их срок действия истекает в ноябре. При этом Небензя не исключил прекращения действия «продуктовой сделки», учитывая, что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не выполняется.
«Сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал. Это не мне решать, конечно. Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась», - приводит его слова РИА Новости.
Так, 22 июля в Стамбуле были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
По данным совместного координационного центра (СКЦ), к 6 сентября с момента подписания сделки из Украины вывезли 2,203 миллиона тонн зерна и других продуктов питания. При этом всего на данный момент было разрешено движение 204 судов — 108 прибывающих в украинские порты и 96 — выходящих из них.
О том, что продуктовая сделка с Россией «реализуется намного хуже», чем первая часть, касающаяся вывоза украинского зерна из черноморских портов, в конце августа говорил МИД. Замглавы ведомства Андрей Руденко заявлял, что Москва хотела бы исполнения обоих соглашений «синхронно и параллельно», однако ограничения, препятствующие вывозу российской сельхозпродукции, сохраняются.
«Первая часть сделки, которая связана с вывозом украинского зерна из украинских портов, работает. В то время как реализация второй части соглашения, а именно меморандума России с ООН, реализуется намного хуже», — приводит ТАСС слова Руденко.
Как заверял генсекретарь ООН Антониу Гутерриш 20 августа, организация работает над устранением преград для экспорта продуктов из России. По его словам, ООН работает с США над снятием преград, связанных с вывозом сельхозпродукции и удобрений из России, не находящихся под санкциями.
«Увеличение экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из России является критически важным для мировых продовольственных рынков и будет способствовать снижению цен на продовольствие», — говорил Гутерриш на пресс-конференции с главой минобороны Турции Хулуси Акаром в СКЦ в Стамбуле.
О важности экспорта российского продовольствия не раз заявлял и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отмечал, что главная задача российской части «продуктовой сделки» заключается в обеспечении транспарентных и беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки.
Многие эксперты и специалисты схожи во мнении, что без российского зерна в странах может начаться голод. Так, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что срыв поставок российского зерна на мировой рынок поставит жителей Африки и Юго-Восточной Азии в положение, когда они совсем не смогут купить хлеб.
«В Египте 65% калорий население получает только от хлеба. Основным поставщиком этого хлеба является Россия и частично Украина. Мы поставляем именно в Африку и Юго-Восточную Азию. Если в виду разных логистических причин, запретов на вывоз или ввоз, запрета движения кораблей или сумасшедших страховых платежей, сорвать поставки, то в таком случае мир ставит этих людей в положение, что у них нет средств, чтобы купить этот хлеб», - уверен Узун.
При этом ранее член комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Сергей Лисовский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что проблема с нехваткой зерна все больше раздувается западными странами, так как им нужна еще одна тема для «очернения нашей страны».
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