Три судна с зерном покинули украинские порты накануне
Из украинских портов вышли три судна с зерном в рамках «продуктовой сделки», сообщает министерство национальной обороны Турции.
«Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще три судна с зерновыми грузами», - заявило турецкое военное ведомство в Twitter.
По данным МИД РФ, по черноморскому коридору, открытому для вывоза продовольствия из Украины, прошли уже 39 судов, передает РИА Новости.
Судна с зерном отправляются из Украины в рамках соглашения страны, ООН, России и Турции о вывозе продовольствия. Экспорт зерна был нарушен после начала военных действий на территории Украины.
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