Три судна с зерном покинули украинские порты накануне

«Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще три судна с зерновыми грузами», - заявило турецкое военное ведомство в Twitter.

По данным МИД РФ, по черноморскому коридору, открытому для вывоза продовольствия из Украины, прошли уже 39 судов, передает РИА Новости.

Судна с зерном отправляются из Украины в рамках соглашения страны, ООН, России и Турции о вывозе продовольствия. Экспорт зерна был нарушен после начала военных действий на территории Украины.

