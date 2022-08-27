Три судна с зерном покинули украинские порты накануне

Из украинских портов вышли три судна с зерном в рамках «продуктовой сделки», сообщает министерство национальной обороны Турции.

Еще три сухогруза с продовольствием вышли из украинских портов

«Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще три судна с зерновыми грузами», - заявило турецкое военное ведомство в Twitter.

По данным МИД РФ, по черноморскому коридору, открытому для вывоза продовольствия из Украины, прошли уже 39 судов, передает РИА Новости.

Судна с зерном отправляются из Украины в рамках соглашения страны, ООН, России и Турции о вывозе продовольствия. Экспорт зерна был нарушен после начала военных действий на территории Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МИД РФСудноУкраинаЗерно
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры