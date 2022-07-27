«Стройматериалы и зерно»: Что будут перевозить паромами из Ейска в Мариуполь

Движение по Азовскому морю безопасно, поэтому дополнительная охрана не понадобится, сказал НСН сенатор Сергей Цеков.

Паромное сообщение между Ейском и Мариуполем будет окупаемым, поскольку за перевозку грузов будут платить его собственники. Хотя, возможно, на первых парах проект будет датироваться из государственного бюджета, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Минобороны РФ запустило паромы из Ейска в Мариуполь

Ранее Минобороны РФ запустило паромное сообщение между Ейском и Мариуполем для доставки различных грузов, которые помогут быстрее восстановить разрушенный донбасский город. Планируется, что судно будет совершать один круговой рейс в сутки, но в перспективе их количество могут увеличить.

«Будут перевозить в Мариуполь строительные материалы, дорожную и строительную технику, материалы для восстановления инфраструктуры: водопровод, канализация. Также будут перевозить сельскохозяйственную продукцию, зерно, продукцию металлургических заводов, которые работают на территории ДНР. За счет запуска паромного сообщения появится короткое плечо для доставки металлургической продукции в Ейск, а дальше уже по всей России. Проект будет окупаемым. За перевозку грузов будут платить собственники. Может на первых парах будет датироваться из госбюджета, но в будущем мариупольский порт будет зарабатывать деньги. Может даже больше, чем ему надо», - сказал Цеков.

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Сенатор считает, что никакой угрозы со стороны Украины паромному сообщению нет.

«Не думаю, что там нужна дополнительная охрана. Там все довольно безопасно в части движения по Азовскому морю. Охрана должна быть в Мариуполе, но не дополнительная, а та, которая и была», - отметил Цеков.

Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что основную часть жилого фонда города восстановят к 2024 году.


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ФОТО:  Фото: Администрация морских портов Украины
ТЕГИ:ДНРРоссияМариуполь
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