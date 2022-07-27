«Стройматериалы и зерно»: Что будут перевозить паромами из Ейска в Мариуполь

Ранее Минобороны РФ запустило паромное сообщение между Ейском и Мариуполем для доставки различных грузов, которые помогут быстрее восстановить разрушенный донбасский город. Планируется, что судно будет совершать один круговой рейс в сутки, но в перспективе их количество могут увеличить.

«Будут перевозить в Мариуполь строительные материалы, дорожную и строительную технику, материалы для восстановления инфраструктуры: водопровод, канализация. Также будут перевозить сельскохозяйственную продукцию, зерно, продукцию металлургических заводов, которые работают на территории ДНР. За счет запуска паромного сообщения появится короткое плечо для доставки металлургической продукции в Ейск, а дальше уже по всей России. Проект будет окупаемым. За перевозку грузов будут платить собственники. Может на первых парах будет датироваться из госбюджета, но в будущем мариупольский порт будет зарабатывать деньги. Может даже больше, чем ему надо», - сказал Цеков.