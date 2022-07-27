«Стройматериалы и зерно»: Что будут перевозить паромами из Ейска в Мариуполь
Движение по Азовскому морю безопасно, поэтому дополнительная охрана не понадобится, сказал НСН сенатор Сергей Цеков.
Паромное сообщение между Ейском и Мариуполем будет окупаемым, поскольку за перевозку грузов будут платить его собственники. Хотя, возможно, на первых парах проект будет датироваться из государственного бюджета, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Минобороны РФ запустило паромное сообщение между Ейском и Мариуполем для доставки различных грузов, которые помогут быстрее восстановить разрушенный донбасский город. Планируется, что судно будет совершать один круговой рейс в сутки, но в перспективе их количество могут увеличить.
«Будут перевозить в Мариуполь строительные материалы, дорожную и строительную технику, материалы для восстановления инфраструктуры: водопровод, канализация. Также будут перевозить сельскохозяйственную продукцию, зерно, продукцию металлургических заводов, которые работают на территории ДНР. За счет запуска паромного сообщения появится короткое плечо для доставки металлургической продукции в Ейск, а дальше уже по всей России. Проект будет окупаемым. За перевозку грузов будут платить собственники. Может на первых парах будет датироваться из госбюджета, но в будущем мариупольский порт будет зарабатывать деньги. Может даже больше, чем ему надо», - сказал Цеков.
Сенатор считает, что никакой угрозы со стороны Украины паромному сообщению нет.
«Не думаю, что там нужна дополнительная охрана. Там все довольно безопасно в части движения по Азовскому морю. Охрана должна быть в Мариуполе, но не дополнительная, а та, которая и была», - отметил Цеков.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что основную часть жилого фонда города восстановят к 2024 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- В МИД РФ заявили о риске техногенной катастрофы из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС
- Из-за забастовки в ФРГ отменены почти все рейсы Lufthansa
- В Ростуризме опровергли возможность снятия наличных с карт «Мир» на Кубе
- В России издадут книгу об уникальных предметах народного искусства
- В Роспотребнадзоре заявили, что возвращать ковидные ограничения нет необходимости
- Сальдо: два сотрудника ППС пострадали при взрыве СВУ в Херсоне
- В Московской области отменили рок-фестиваль Metal over Russia
- В Россию экстрадировали сотрудницу банка, похитившую полмиллиарда рублей
- Роспотребнадзор: Рост заболеваний COVID-19 связан с подвидами «омикрона»
- Верховная Рада назначила нового генпрокурора Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru