Покупатель отказался от украинской кукурузы, вывезенной из страны в рамках «зерновой сделки»

Покупатель украинской кукурузы, вывезенной из страны в рамках «зерновой сделки», отказался от товара. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что покупатель аргументировал отказ тем, что груз был задержан на пять месяцев.

Этот груз был отправлен первым в рамках «зернового коридора». Сухогруз «Разони» под флагом Сьерра-Леоне покинул порт Одессы 1 августа и прибыл в Ливан.



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ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
ТЕГИ:Политика
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