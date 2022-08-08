Покупатель отказался от украинской кукурузы, вывезенной из страны в рамках «зерновой сделки»
8 августа 202219:53
Покупатель украинской кукурузы, вывезенной из страны в рамках «зерновой сделки», отказался от товара. Об этом сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что покупатель аргументировал отказ тем, что груз был задержан на пять месяцев.
Этот груз был отправлен первым в рамках «зернового коридора». Сухогруз «Разони» под флагом Сьерра-Леоне покинул порт Одессы 1 августа и прибыл в Ливан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru