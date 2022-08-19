ООН: Миру грозит голод без продовольствия и удобрений из России
Генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш призвал правительства и бизнес содействовать поставкам российских продуктов и удобрений на мировые рынки, как это было согласовано в продуктовой сделке, сообщает агентство Reuters. По его словам, это имеет ключевое значение для дальнейшей стабилизации рынков товаров и снижения цен.
«Без удобрений в 2022 году в 2023 году может не хватить продовольствия», - подчеркнул Гутерриш.
Ранее сообщалось, что генсек ООН прибыл в Одессу.
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