ООН: Миру грозит голод без продовольствия и удобрений из России

Генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш призвал правительства и бизнес содействовать поставкам российских продуктов и удобрений на мировые рынки, как это было согласовано в продуктовой сделке, сообщает агентство Reuters. По его словам, это имеет ключевое значение для дальнейшей стабилизации рынков товаров и снижения цен.