Небензя заявил о возможном непродлении «продуктовой сделки»

По его словам, это может произойти, так как часть договоренностей в части обеспечения экспорта из РФ не соблюдаются. Как напомнил дипломат, сделка истекает в ноябре текущего года.

«Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась», — подчеркнул постпред.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш призвал правительства и бизнес содействовать поставкам российских продуктов и удобрений на мировые рынки, как это было согласовано в продуктовой сделке

