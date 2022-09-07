Небензя заявил о возможном непродлении «продуктовой сделки»
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя не исключил отказ от «продуктовой сделки», сообщает РИА Новости.
По его словам, это может произойти, так как часть договоренностей в части обеспечения экспорта из РФ не соблюдаются. Как напомнил дипломат, сделка истекает в ноябре текущего года.
«Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась», — подчеркнул постпред.
Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш призвал правительства и бизнес содействовать поставкам российских продуктов и удобрений на мировые рынки, как это было согласовано в продуктовой сделке
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