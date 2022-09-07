Небензя заявил о возможном непродлении «продуктовой сделки»

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя не исключил отказ от «продуктовой сделки», сообщает РИА Новости.

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По его словам, это может произойти, так как часть договоренностей в части обеспечения экспорта из РФ не соблюдаются. Как напомнил дипломат, сделка истекает в ноябре текущего года.

«Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась», — подчеркнул постпред.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш призвал правительства и бизнес содействовать поставкам российских продуктов и удобрений на мировые рынки, как это было согласовано в продуктовой сделке

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПродуктыООНВасилий Небензя
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