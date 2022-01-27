«Миллиарды долларов»: Как Минфин спасает криптовалюты и российский IT от ЦБ

Минфин подготовил меры по регулированию криптовалют в России без их запрета: ведомство предложило проводить все операции через российские банки, идентифицировать всех держателей криптокошельков, а также выделять среди клиентов квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Ведомство считает, что полный запрет приведет к росту доли теневого рынка и мошенничеств, а также предлагает привлечь искусственный интеллект для контроля транзакций – помимо идентификации клиентов будет применяться сервис «Прозрачный блокчейн», пишет РБК.



Накануне Банк России предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют с целью снижения угроз. По данным агентства Bloomberg, ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет. Отмечалось, что подобные меры смогут лишить оппозицию и СМИ-иноагенты доступа к финансированию.



При этом эксперты сразу поставили под сомнение не только обоснованность жестких мер, но и возможность их реализации. Так, вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что российской власти следует признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.