«Миллиарды долларов»: Как Минфин спасает криптовалюты и российский IT от ЦБ
Ведомство выступает против идеи Банка России полностью запретить криптовалюты, предлагает при операциях использовать только российские банки, а также идентифицировать всех держателей криптокошельков.
Минфин подготовил меры по регулированию криптовалют в России без их запрета: ведомство предложило проводить все операции через российские банки, идентифицировать всех держателей криптокошельков, а также выделять среди клиентов квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
Ведомство считает, что полный запрет приведет к росту доли теневого рынка и мошенничеств, а также предлагает привлечь искусственный интеллект для контроля транзакций – помимо идентификации клиентов будет применяться сервис «Прозрачный блокчейн», пишет РБК.
Накануне Банк России предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют с целью снижения угроз. По данным агентства Bloomberg, ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет. Отмечалось, что подобные меры смогут лишить оппозицию и СМИ-иноагенты доступа к финансированию.
При этом эксперты сразу поставили под сомнение не только обоснованность жестких мер, но и возможность их реализации. Так, вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что российской власти следует признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.
«Объем криптовалюты огромный, это миллиарды долларов в месяц, но это не переводы иноагентам. Ей пользуются многие люди, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Часть товаров из Китая оплачиваются криптовалютой. Поток иноагентов копеечный, поэтому это не поможет. Я даже не понимаю, как можно запретить. Сажать за это? В использовании криптовалюты нет ничего плохого. Тогда надо запретить покупать американские акции, потому что мы, получается, тоже спонсируем их экономику. Деньги здесь зарабатываются, мы продаем нефть, газ, люди получают зарплаты и не вкладывают их в дачи и машины, которые производятся в России, а берут и покупают какую-то пыль, воздух. Через какое-то время они проиграют, а деньги аккумулируются на каких-то других иностранных счетах, крупных компаний, которые всегда зарабатывают и в любом случае всегда в плюсе», - объяснил он.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что запрет на оборот и майнинг криптовалют в России вызовет в России отток IT-специалистов и приведет к уничтожению отраслей высокотехнологичной экономики.
С ним согласился президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин, который в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что высокотехнологичная индустрия в стране в таком случае и правда исчезнет.
«Мы поддерживаем позицию Минфина, мы готовы работать над регулированием. Для этой цели в Госдуме создана специальная группа, ее возглавляет вице-спикер Гордеев. Я думаю, что там собрались достаточно разумные люди, которые смогут предложить наилучшее решение для нашей страны. Уверен, что будут подготовлены вполне разумные инициативы. Тем более, что есть уже наработанный мировой опыт по регулированию в различных зонах. Есть понимание о том, что можно делать, что нельзя, а также как наилучшим образом оставить эту индустрию в нашей стране. Если не принимать никаких мер по регулированию, а заниматься запретом, то вся индустрия просто уедет. Это будут высококлассные специалисты в первую очередь, а также готовые проекты», - сказал он.
Ранее российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН предостерег россиян от вложений в криптовалюту. По его словам, держатели криптовалюты в скором времени станут основной мишенью мошенников.
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