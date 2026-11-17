«МЭА пытается всячески убедить мировой рынок в том, что будет профицит, что в Ормузском проливе якобы все нормально, и там восстановилось судоходство. Мы видим, что в Ормузском проливе сформировался некий теневой флот, собственники судна готовы за большие деньги взять на себя риски прохода через пролив. Да, их периодически обстреливают, но они пытаются проскочить. Но о стабильной ситуации говорить мы не можем, даже само МЭА оценивает нынешнее движение в регионе в 11 миллионов баррелей. А это только половина того, что раньше шло через Ормузский пролив. И где же у нас тогда профицит? Плюс, если бы был профицит, США, европейцы и многие азиатские страны не извлекали бы нефть из стратегических резервов. Поэтому мы можем сказать, что Международное энергетическое агентство просто пытается играть на понижение цен, убедив всех в том, что скоро будет профицит. И поэтому цены немного снижаются, так как все думают, что надо заранее продать фьючерсы, раз все будет налаживаться», - объяснил он.

По его словам, снижение цен на этом фоне пока не лишает Россию дополнительных нефтегазовых доходов.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы цены оставались на высоком уровне, так как наш бюджет дополнительно пополняется. И средняя цена в месяц закладывается на следующий месяц в ставке налога. Например, в октябре мы продавали нефть выше 100 долларов за баррель, поэтому в ноябре компании заплатят большой налог на добычу полезных ископаемых. Поэтому ноябрь будет удачный с точки зрения нефтегазовых доходов. Далее средняя цена будет уже ниже 100 долларов, но все равно удержание цен в нынешних показателях России выгодно», - добавил он.

Доходы России от поставок нефти в октябре текущего года выросли более чем на $8 млрд в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.

