В РФ допустили отставку Каллас позорного отстранения от переговоров по Украине
После отстранения от переговоров по Украине глава евродипломатии Кая Каллас может подать в отставку. Об этом NEWS.ru заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН политолог Сергей Федоров.
По его словам, конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен нанёс по репутации Каллас серьёзный удар.
При этом эксперт указал, что глава евродипломатии, с учётом всех её заявлений - неприемлемая для России кандидатура на перговорах.
«Рисков для её карьеры на фоне скандала я не вижу... Думаю, что Каллас либо сама уйдет, хлопнув дверью из-за позора, либо же покинет пост, когда настанет время новых выборов», — заключил Федоров.
Ранее в западных СМИ назвали Каю Каллас назвали одним из крупнейших разочарований в истории Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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