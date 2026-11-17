По его словам, конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен нанёс по репутации Каллас серьёзный удар.

При этом эксперт указал, что глава евродипломатии, с учётом всех её заявлений - неприемлемая для России кандидатура на перговорах.

«Рисков для её карьеры на фоне скандала я не вижу... Думаю, что Каллас либо сама уйдет, хлопнув дверью из-за позора, либо же покинет пост, когда настанет время новых выборов», — заключил Федоров.

Ранее в западных СМИ назвали Каю Каллас назвали одним из крупнейших разочарований в истории Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

