Суд арестовал обвиняемую в покушении на журналиста Сергея Заворотного
Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО 21-летнюю Елизавету Кириченко, которая обвиняется в покушении на экс-советника бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, журналиста Сергея Заворотного. Об этом сообщает RT.
Девушка обвиняется по статье «покушение на убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору». По решению суда, её арестовали на срок до 13 января 2027 года.
Кириченко признала свою вину. По её словам, она думала, что устанавливает под днищем автомобиля Заворотного GPS-трекер. На самом деле это было взрывное устройство, которое было дистанционно приведено в действие 13 ноября.
Как ранее отметили в ФСБ РФ, россиянка оказалась жертвой мошенников и была вовлечена в совершение особо тяжкого преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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