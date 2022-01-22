Дуров отреагировал на идею запрета криптовалют в России критикой
Запрет на оборот и майнинг криптовалют в России, которые предлагает ввести Центробанк (ЦБ) РФ, вызовет в России отток IT-специалистов и приведет к уничтожению отраслей высокотехнологичной экономики. Об этом основатель Telegram Павел Дуров сообщил пользователям.
«Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — написал Дуров.
Он считает, что Россия, являясь одним из лидеров по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии, при «вдумчивом регулировании» может выйти в число крупных игроков новой экономики.
По словам Дурова, Украина и Узбекистан, где действуют прогрессивные законы в сфере блокчейна, стремятся таким образом «не остаться на обочине технологического и экономического прогресса».
Решения на базе распределенных реестров с применением криптовалют с течением времени вытеснят централизованные финансовые системы, заявил Дуров.
Ранее вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рекомендовал российской власти признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.
«Криптовалюту надо признавать, как наличие сотового телефона. Государство сейчас никак не контролирует! Было бы все у них хорошо, они бы давно сделали правильные законы, которые могли бы четко определить. А у нас [предлагают] либо выключить, либо все запретить, либо всех посадить, либо вообще никакого контроля. Какой-то срединной ситуации нет. Можно же узаконить... Мне кажется, что если запретят, то будет недовольство: вот, нам запретили тратить свои деньги. Это же не нефть или вода, это законченное количество денег в обороте, оно либо в одном кармане, либо в другом. Было у одного россиянина, перескочит к другому россиянину», - заключил специалист.
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