Дуров отреагировал на идею запрета криптовалют в России критикой

«Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — написал Дуров.

Он считает, что Россия, являясь одним из лидеров по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии, при «вдумчивом регулировании» может выйти в число крупных игроков новой экономики.

По словам Дурова, Украина и Узбекистан, где действуют прогрессивные законы в сфере блокчейна, стремятся таким образом «не остаться на обочине технологического и экономического прогресса».

Решения на базе распределенных реестров с применением криптовалют с течением времени вытеснят централизованные финансовые системы, заявил Дуров.

Ранее вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рекомендовал российской власти признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.

«Криптовалюту надо признавать, как наличие сотового телефона. Государство сейчас никак не контролирует! Было бы все у них хорошо, они бы давно сделали правильные законы, которые могли бы четко определить. А у нас [предлагают] либо выключить, либо все запретить, либо всех посадить, либо вообще никакого контроля. Какой-то срединной ситуации нет. Можно же узаконить... Мне кажется, что если запретят, то будет недовольство: вот, нам запретили тратить свои деньги. Это же не нефть или вода, это законченное количество денег в обороте, оно либо в одном кармане, либо в другом. Было у одного россиянина, перескочит к другому россиянину», - заключил специалист.

