Хакер предостерег россиян от вложений в криптовалюту
Александр Варской предсказал рост мошенничеств с участием криптовалюты в 2022 году.
Держатели криптовалюты в скором времени станут основной мишенью мошенников, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.
«Все люди, которые уходят в крипту, у них сейчас действительно проблемы. Если банки – это довольно дисциплинированные клиенты ИБ-компаний, это все-таки защищенные службы, сервисы. Нет такого понятия взломать банк. А вот людей, которые открывают криптобиржи, которые выводят свои средства в крипту, они все чаще будут становиться жертвам более ухищренных схем мошенничества», - объяснил хакер.
В обществе сложилось неправильное представление о работе хакеров из-за негативных примеров, которые относятся к мошенничеству, заявил Варской в пресс-центре НСН ранее.
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