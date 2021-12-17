Хакер предостерег россиян от вложений в криптовалюту

Александр Варской предсказал рост мошенничеств с участием криптовалюты в 2022 году.

Держатели криптовалюты в скором времени станут основной мишенью мошенников, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.

«Все люди, которые уходят в крипту, у них сейчас действительно проблемы. Если банки – это довольно дисциплинированные клиенты ИБ-компаний, это все-таки защищенные службы, сервисы. Нет такого понятия взломать банк. А вот людей, которые открывают криптобиржи, которые выводят свои средства в крипту, они все чаще будут становиться жертвам более ухищренных схем мошенничества», - объяснил хакер.

В обществе сложилось неправильное представление о работе хакеров из-за негативных примеров, которые относятся к мошенничеству, заявил Варской в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
ТЕГИ:ХакерыМошенникиКриптовалюта
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