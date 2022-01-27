СМИ: Минфин предложил новые правила операций с криптовалютой

Издание отмечает, что Минфин также направил письмо в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко, документы поступили в аппарат правительства.

В министерстве считают, что запретить сегмент связанных с оборотом криптовалюты операций невозможно. В связи с этим предлагается проводить их через банки России, а владельцев криптокошельков разделить на инвесторов: квалифицированных и неквалифицированных, отмечает РЕН ТВ.

«Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях», — подчеркнули в Минфине.

Отмечается, что благодаря введению контроля за криптовалютами прибыль в бюджет увеличится из-за появления новых субъектов, выплачивающих налоги и страховые взносы.

Кроме того, ведомство предлагает создать операторов для обмена цифровых валют, разрешить проведение таких операций физическим и юридическим лицам. Также Минфин предложил идентифицировать владельцев кошельков по швейцарской системе, собирая их личные данные: фотографию, имя и дату рождения, адрес, электронную почту и номер телефона, паспортные данные, номер банковского счета, данные используемой для покупки виртуальных активов карты.

Министерство считает, что для контроля за операциями с криптовалютами следует использовать сервис «Прозрачный блокчейн», анализирующий транзакции с помощью искусственного интеллекта. При этом функции надзора за операциями с цифровыми валютами могут распределить между Центробанком, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры, Генпрокуратурой.

Ранее Банк России предложил ввести запрет на любые операции с криптовалютами, в том числе майнинг, и инвестиции банков в цифровые активы и связанные с ними финансовые инструменты, напоминает РИА ФАН. Инициативу раскритиковали в Минфине, подчеркнув, что подобные ограничения спровоцируют отставание России в высокотехнологичной отрасли.

