Ограничение сверхвысоких алиментов — абсолютно разумное и справедливое решение, поскольку алименты нужны для достойной жизни именно ребенка, а не родителя, который эти деньги получает. Об этом НСН заявила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Суды в России получили право уменьшать алименты состоятельных родителей, если выплаты значительно превышают реальные потребности ребенка. Соответствующее постановление вынес Конституционный суд России после рассмотрения жалобы вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова, дело которого теперь подлежит пересмотру. Айвар назвала такое нововведение совершенно справедливым.

«Считаю, что это абсолютно справедливо, поскольку многомиллионные алименты абсолютно не требуются для содержания ребенка. Основная задача алиментов — это обеспечение надлежащего уровня жизни ребенка. Кто-то получает ежемесячно 15 тысяч рублей в качестве алиментов, кто-то — 30 тысяч рублей, а кто-то — миллион. Понятно, что в последнем случае это избыточные средства, даже если учитывать дополнительные занятия, кружки, лечение, поездки за границу. Конституционный суд, рассмотрев данную жалобу, оценил этот факт и вынес решение, что 200 тысяч рублей в месяц на ребенка — это обоснованные алименты, а все, что свыше, — это сверхдоходы. У нас зачастую лица, получающие многомиллионные алименты, манипулируют этим и ведут паразитический образ жизни: сами живут на них, покупают себе дорогие вещи — сумки, одежду и так далее. Алименты предназначены не для шикарного образа жизни, а именно для обеспечения надлежащего образа жизни ребенка», — сказала Айвар.