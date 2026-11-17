«На ребенка, а не на сумки!»: Адвокат поддержала ограничение сверхвысоких алиментов
Сегодня родители, которые получают алименты на детей, часто занимаются финансовым шантажом и фактически сами живут на эти деньги, сказала НСН Людмила Айвар.
Ограничение сверхвысоких алиментов — абсолютно разумное и справедливое решение, поскольку алименты нужны для достойной жизни именно ребенка, а не родителя, который эти деньги получает. Об этом НСН заявила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Суды в России получили право уменьшать алименты состоятельных родителей, если выплаты значительно превышают реальные потребности ребенка. Соответствующее постановление вынес Конституционный суд России после рассмотрения жалобы вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова, дело которого теперь подлежит пересмотру. Айвар назвала такое нововведение совершенно справедливым.
«Считаю, что это абсолютно справедливо, поскольку многомиллионные алименты абсолютно не требуются для содержания ребенка. Основная задача алиментов — это обеспечение надлежащего уровня жизни ребенка. Кто-то получает ежемесячно 15 тысяч рублей в качестве алиментов, кто-то — 30 тысяч рублей, а кто-то — миллион. Понятно, что в последнем случае это избыточные средства, даже если учитывать дополнительные занятия, кружки, лечение, поездки за границу. Конституционный суд, рассмотрев данную жалобу, оценил этот факт и вынес решение, что 200 тысяч рублей в месяц на ребенка — это обоснованные алименты, а все, что свыше, — это сверхдоходы. У нас зачастую лица, получающие многомиллионные алименты, манипулируют этим и ведут паразитический образ жизни: сами живут на них, покупают себе дорогие вещи — сумки, одежду и так далее. Алименты предназначены не для шикарного образа жизни, а именно для обеспечения надлежащего образа жизни ребенка», — сказала Айвар.
Собеседница НСН также пояснила, как теперь суды будут менять размер алиментов.
«Теперь те родители, которые платят сверхвысокие алименты, могут обратиться в суд с вопросом о пересмотре размера алиментов. Автоматически никто не будет уменьшать размер алиментов, но суд будет оценивать, какие алименты выплачиваются сегодня, какая сумма необходима для обеспечения ребенка в месяц, и будет уменьшать размер алиментов до твердой денежной суммы, отходя от процентного отношения. Что же касается тех, кто еще не выплачивает алименты, но есть предпосылки к этому, то в этом случае при сверхбольших зарплатах суд будет исходить не из процентного отношения, а из твердой денежной суммы. Финансовый шантаж при алиментах абсолютно не обоснован», — добавила она.
Напомним, Никулинский суд Москвы обязал Сафонова в январе 2024 года выплачивать 1/4 своих доходов на содержание дочери. После этого вратарь сборной обратился в Конституционный суд России с заявлением о проверке нормы Семейного кодекса об установлении алиментов. Также в Конституционный суд обратилась и экс-супруга футболиста Анастасия, с которой он развелся в 2021 году. Она обвинила Сафонова в сокрытии доходов и попросила суд обязать вратаря раскрыть сведения о зарплате в ПСЖ.
Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили на отзыв в правительство проект закона, в случае принятия которого будут увеличены штрафы за неуплату алиментов с 20 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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