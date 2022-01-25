Майнеров в Казахстане с 24 января отключили электросети из-за ситуации в энергетике

Энергетическая компания Казахстана отключила с 24 по 31 января от электросети фирмы, занимающиеся майнингом криптовалют. Об этом сообщает издание «Информбюро» со ссылкой на письмо, которое компания по управлению электросетями «Кегок» разослала на прошлой неделе почти 200 организациям по всей республике.

В письме сообщалось, что причиной отключения стало напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС (единой энергетической сети) Казахстана.