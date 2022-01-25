Майнеров в Казахстане с 24 января отключили электросети из-за ситуации в энергетике
Энергетическая компания Казахстана отключила с 24 по 31 января от электросети фирмы, занимающиеся майнингом криптовалют. Об этом сообщает издание «Информбюро» со ссылкой на письмо, которое компания по управлению электросетями «Кегок» разослала на прошлой неделе почти 200 организациям по всей республике.
В письме сообщалось, что причиной отключения стало напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС (единой энергетической сети) Казахстана.
Во вторник на юге Казахстана, почти по всей Киргизии и на востоке Узбекистана произошло массовое отключение электроснабжения. Отключение произошло на казахстанской стороне - по линии компании «Кегок». Там пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса.
«Серый» майнинг мог привести к блэкауту в Центральной Азии, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» журналист, экс-кандидат в президенты Казахстана на выборах в 2019 году Амиржан Косанов. Виной тому, что энергосбой случился такого масштаба, Косанов назвал советское наследие - то, что Казахстан, Киргизия и Узбекистан, будучи самостоятельными государствами, до сих пор находятся в едином энергокольце Центральной Азии.
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