«Всех не посадишь»: Запрет криптовалют назвали невозможным
Переводы иноагентам являются малой частью от общего объема сделок в криптовалюте, объяснил вице-президент ассоциации криптовалют Денис Бушнов.
Российской власти следует признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно, заявил вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее Банк России с целью снижения угроз, связанных с распространением криптовалют, предлагает запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Об этом говорится в докладе регулятора.
«Не так все просто. Объем криптовалюты огромный, это миллиарды долларов в месяц, но это не переводы иноагентам. Ей пользуются многие люди, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Часть товаров из Китая оплачиваются криптовалютой. Поток иноагентов копеечный, поэтому это не поможет. Я даже не понимаю, как можно запретить. Сажать за это? В использовании криптовалюты нет ничего плохого. Тогда надо запретить покупать американские акции, потому что мы, получается, тоже спонсируем их экономику. Деньги здесь зарабатываются, мы продаем нефть, газ, люди получают зарплаты и не вкладывают их в дачи и машины, которые производятся в России, а берут и покупают какую-то пыль, воздух. Через какое-то время они проиграют, а деньги аккумулируются на каких-то других иностранных счетах, крупных компаний, которые всегда зарабатывают и в любом случае всегда в плюсе. А россияне, наверное, пострадают. Никто не сможет это контролировать, не найдут они ничего и не смогут запретить это использовать. Уголовную ответственность введут – ну так всех же не посадишь. Миллионы людей пользуются этим в качестве накоплений, инвестиционной политики. Ну, будут играть с помощью бирж без прямого выхода в криптовалюты, будут переводить рубли в доллары, там им будут покупать криптовалюту, а риски те же самые останутся», - уверен эксперт.
Властям необходимо продумать законодательство для легализации криптовалюты в России, чтобы иметь возможность контролировать финансовые потоки, призвал Бушнов.
«Криптовалюту надо признавать, как наличие сотового телефона. Государство сейчас никак не контролирует! Было бы все у них хорошо, они бы давно сделали правильные законы, которые могли бы четко определить. А у нас [предлагают] либо выключить, либо все запретить, либо всех посадить, либо вообще никакого контроля. Какой-то срединной ситуации нет. Можно же узаконить. Тогда тот, кто не зарегистрировал криптокошельки – тот плохой. А так мы запрещаем всем, и «хорошим», и «плохим». Я пошел, я хочу заниматься криптовалютой, и я задекларировал кошелек. Не надо налоги никакие платить, потому что тогда никто не пойдет декларировать. Как телефоны сотовые, заставили же компании зарегистрировать [номера]. И будет понятно, откуда движения: вот это я на бирже заработал, вот это я выиграл. Спонсируют ли меня иностранные средства, на свержение власти направленные, или нет. Мне кажется, что если запретят, то будет недовольство: вот, нам запретили тратить свои деньги. Это же не нефть или вода, это законченное количество денег в обороте, оно либо в одном кармане, либо в другом. Было у одного россиянина, перескочит к другому россиянину», - заключил специалист.
Ранее на фоне протестов в Казахстане биткоин продемонстрировал снижение стоимости.
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