Сайт Международной федерации хоккея подвергся атаке после недопуска россиян
Хакеры атаковали сайт Международной федерации хоккея (IIHF) после недопуска сборной России. Об этом пишет RT.
Уточняется, что после взлома на сайте появилась фотография национальной команды РФ.
«Боитесь встретиться с Россией? Вы отстранили единственную команду, которую не можете победить», - гласила подпись под изображением.
В настоящее время при попытке зайти на сайт IIHF появляется уведомление о проведении технических работ.
Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев призвал лишить ряд западных стран права проводить международные соревнования из-за их позиции в отношении российских спортсменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Меланшон призвал Францию отреагировать на жесткое предупреждение Лаврова
- Милонов сравнил Европу с дохлой лошадью Бодлера
- Губернатор Кузбасса подтвердил крушение самолета вблизи Кемерово
- Аналитик Юшков раскрыл, когда Россия начнет терять нефтегазовые доходы
- «Смешно!»: Крок выступил против госрегулирования цен на спектакли
- В РФ допустили отставку Каллас позорного отстранения от переговоров по Украине
- СМИ: В Кемеровской области 17 человек погибли при крушении военного Ан-12
- Генерал Липовой усмотрел британский след в украинских терактах на территории РФ
- Суд арестовал обвиняемую в покушении на журналиста Сергея Заворотного
- Лавочка закрывается: Чем опасна покупка автомобиля через Киргизию и Белоруссию