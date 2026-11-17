«Смешно!»: Крок выступил против госрегулирования цен на спектакли
Кирилл Крок заявил НСН, что ему смешно от мысли, что какой-то чиновник из министерства будет бороться с театральными спекулянтами.
Государство не должно регулировать цены на билеты в театр, этим должен заниматься сам театр по государственному заданию. Об этом НСН рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Худрук Театра на Трубной Дмитрий Астрахан заявил «Газете.Ru», что высокие цены на билеты в некоторые театры делают их недоступными для обычного зрителя. Он назвал это «ужасным фактом». По словам режиссера, государство может регулировать цены на билеты, однако в таком случае должно больше помогать самим учреждениям. «Если мы хотим, чтобы театры были доступны, то государство должно как-то регламентировать этот момент. Однако, опять же, государство регламентирует — и в то же время не дает столько денег, чтобы театры могли поставить все что угодно…», — поделился Астрахан. Крок категорически не согласился.
«Я категорически не согласен с уважаемым господином Астраханом, хотя мы с ним очень хорошо общаемся. Регулировать цены на билеты должен сам театр, а не государство. У государства и так масса забот, куда ему нужно прикладывать свои силы, но уж никак не регулировать, в каком центре, какая стоимость билетов должна быть. Театру дается государственное задание, и он обязан это государственное задание выполнить. И на основании этого задания театр устанавливает свои цены. Есть проблема с перекупщиками, спекулянтами театральных билетов. И кто это будет регулировать? Какой-то чиновник из министерства? Это просто смешно. Также я категорически не согласен и с тем, что театр стал развлечением для богатых. Стоимость билетов в нашем театре, например, начинается от 400 рублей. Я не думаю, что это для богатых», — рассказал он.
Ранее Крок в интервью НСН обвинил спекулянтов в том, что простые зрители не могут купить билеты на спектакль Театра Пушкина «Опера нищих».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВС России ударили по подстанциям в четырех городах Украины
- Меланшон призвал Францию отреагировать на жесткое предупреждение Лаврова
- Милонов сравнил Европу с дохлой лошадью Бодлера
- Губернатор Кузбасса подтвердил крушение самолета вблизи Кемерово
- Аналитик Юшков раскрыл, когда Россия начнет терять нефтегазовые доходы
- «Смешно!»: Крок выступил против госрегулирования цен на спектакли
- В РФ допустили отставку Каллас позорного отстранения от переговоров по Украине
- СМИ: В Кемеровской области 17 человек погибли при крушении военного Ан-12
- Генерал Липовой усмотрел британский след в украинских терактах на территории РФ
- Суд арестовал обвиняемую в покушении на журналиста Сергея Заворотного