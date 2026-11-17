Государство не должно регулировать цены на билеты в театр, этим должен заниматься сам театр по государственному заданию. Об этом НСН рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Худрук Театра на Трубной Дмитрий Астрахан заявил «Газете.Ru», что высокие цены на билеты в некоторые театры делают их недоступными для обычного зрителя. Он назвал это «ужасным фактом». По словам режиссера, государство может регулировать цены на билеты, однако в таком случае должно больше помогать самим учреждениям. «Если мы хотим, чтобы театры были доступны, то государство должно как-то регламентировать этот момент. Однако, опять же, государство регламентирует — и в то же время не дает столько денег, чтобы театры могли поставить все что угодно…», — поделился Астрахан. Крок категорически не согласился.