Губернатор Кузбасса подтвердил крушение самолета вблизи Кемерово
Крушение самолета предположительно произошло в Кемеровской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Илья Середюк.
По его словам, инцидент произошёл вблизи города Кемерово в районе села Ягуново. Он указал, что борт двигался через область транзитом.
«На месте работают службы МЧС, полиция, Росгвардия, надзорные правоохранительные органы, а также медицина катастроф», - добавил Середюк.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Кемеровской области разбился военный Ан-12, погибли 17 человек. Официального подтверждения этих данных пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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