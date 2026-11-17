По его словам, инцидент произошёл вблизи города Кемерово в районе села Ягуново. Он указал, что борт двигался через область транзитом.

«На месте работают службы МЧС, полиция, Росгвардия, надзорные правоохранительные органы, а также медицина катастроф», - добавил Середюк.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Кемеровской области разбился военный Ан-12, погибли 17 человек. Официального подтверждения этих данных пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

