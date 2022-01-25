«Индустрия уедет»: Ассоциация криптовалют поддержала Минфин против запрета майнинга

Экономист также согласился со словами основателя Telegram Павла Дурова об уничтожении целых отраслей российской экономики в случае запрета криптовалюты.

«Если не принимать никаких мер по регулированию, а заниматься запретом, то вся индустрия просто уедет. Это будут высококлассные специалисты в первую очередь, а также готовые проекты. Есть зоны с регулированием, надо изучить опыт. Центробанк говорит, что в России запрещаем, а за границей разрешаем, идите работать туда. Что это за государственный подход такой?», - резюмировал Припачкин.

Ранее Банк России с целью снижения угроз, связанных с распространением криптовалют, предложил запретить на территории государства выпуск, майнинг и обращение криптовалют. СМИ утверждали, что выступить с такой позиции председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину убедила ФСБ.

Как отмечал вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в беседе с НСН, российской власти следует признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.

