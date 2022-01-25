«Индустрия уедет»: Ассоциация криптовалют поддержала Минфин против запрета майнинга
Запрет на оборот и добычу криптовалют в России вызовет отток лучших IT-специалистов - это не разумный и не государственный подход, заявил НСН Юрий Припачкин.
Если в России полностью запретить оборот и майнинг криптовалют, а не принимать меры по регулированию рынка, то вся высокотехнологичная индустрия в стране исчезнет, заявил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков 25 января заявил, что ведомство подготовило концепцию регулирования рынка криптовалют и не собирается их запрещать. По его словам, запрет майнинга и операций с крипотвалютами означал бы для России отставание в высокотехнологичной отрасли.
«Это технически невыполнимо. Победит здравый смысл и профессионализм. В данном случае, он на стороне Минфина, а не Центробанка. Мы поддерживаем позицию Минфина, мы готовы работать над регулированием. Для этой цели в Госдуме создана специальная группа, ее возглавляет вице-спикер Гордеев. Я думаю, что там собрались достаточно разумные люди, которые смогут предложить наилучшее решение для нашей страны. Уверен, что будут подготовлены вполне разумные инициативы. Тем более, что есть уже наработанный мировой опыт по регулированию в различных зонах. Есть понимание о том, что можно делать, что нельзя, а также как наилучшим образом оставить эту индустрию в нашей стране», - сказал Припачкин.
Экономист также согласился со словами основателя Telegram Павла Дурова об уничтожении целых отраслей российской экономики в случае запрета криптовалюты.
«Если не принимать никаких мер по регулированию, а заниматься запретом, то вся индустрия просто уедет. Это будут высококлассные специалисты в первую очередь, а также готовые проекты. Есть зоны с регулированием, надо изучить опыт. Центробанк говорит, что в России запрещаем, а за границей разрешаем, идите работать туда. Что это за государственный подход такой?», - резюмировал Припачкин.
Ранее Банк России с целью снижения угроз, связанных с распространением криптовалют, предложил запретить на территории государства выпуск, майнинг и обращение криптовалют. СМИ утверждали, что выступить с такой позиции председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину убедила ФСБ.
Как отмечал вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в беседе с НСН, российской власти следует признать использование криптовалюты, поскольку запретить ее невозможно.
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