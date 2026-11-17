По его словам, из-за поражений в зоне СВО, украинские власти готовы на различные ухищрения, чтобы «доказать хозяевам свою способность на что-то».

«Чтобы навсегда прекратить террористические атаки со стороны Киева... необходимо выполнить цели, поставленные... в начале специальной военной операции. Речь о денацификации и демилитаризации Украины», - указал эксперт.

Липовой добавил, что терактами Укроина пытается заставить Россию пойти на уступки, однако это несбыточные мечты.

Ранее в ФСБ РФ заявили об успешном завершении длившейся с начала года операции и срыве терактов Украины за $2,5 млн на юге России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

