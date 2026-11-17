Генерал Липовой усмотрел британский след в украинских терактах на территории РФ
Планы терактов на российской территории разрабатываются Украиной по поручению Великобритании. Об этом NEWS.ru заявил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
По его словам, из-за поражений в зоне СВО, украинские власти готовы на различные ухищрения, чтобы «доказать хозяевам свою способность на что-то».
«Чтобы навсегда прекратить террористические атаки со стороны Киева... необходимо выполнить цели, поставленные... в начале специальной военной операции. Речь о денацификации и демилитаризации Украины», - указал эксперт.
Липовой добавил, что терактами Укроина пытается заставить Россию пойти на уступки, однако это несбыточные мечты.
Ранее в ФСБ РФ заявили об успешном завершении длившейся с начала года операции и срыве терактов Украины за $2,5 млн на юге России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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