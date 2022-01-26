Центробанк объяснил свою критику криптовалюты

ЦБ также сравнил криптовалюту с долларами, отметив, что криптовалюта, в отличие от зарубежной валюты, может обесцениться, и напомнив, что валютная ипотека, несмотря на небольшой объем (около 2%), в свое время создала российской экономике немало проблем.

«Вместо того, чтобы вкладывать средства в депозиты, акции и облигации, которые обеспечивают финансирование экономики нашей страны, граждане приобретают криптовалюты, которые активно обслуживают платежи в нелегальной экономике», — заявил Банк России.

Кроме того, в ЦБ уверены, что распространение криптовалют угрожает созданием параллельной банковской системы, поэтому необходимо «ограничить накопление рисков».

