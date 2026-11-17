СМИ: В Кемеровской области 17 человек погибли при крушении военного Ан-12
Военный самолет Ан-12 потерпел крушение в Кемеровской области. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.
Собеседник телеканала уточнил, что на борту находились 17 человек. Все они погибли.
По данным Telegram-канала Shot, у самолета, который летел из Новосибирска в Канск, в воздухе загорелся двигатель. Пилоты до последнего уводили горящий борт от жилых домов.
Глава Кемеровской области Илья Середюк в своём канале в «Максе» рассказал, что в районе села Ягуново произошло «авиационное происшествие».
«На месте работают оперативные службы... Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами», - написал он.
Ранее двое летчиков авиагруппы «Русские витязи» погибли во время тренировочного полета в Кубинке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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