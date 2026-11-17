Собеседник телеканала уточнил, что на борту находились 17 человек. Все они погибли.

По данным Telegram-канала Shot, у самолета, который летел из Новосибирска в Канск, в воздухе загорелся двигатель. Пилоты до последнего уводили горящий борт от жилых домов.

Глава Кемеровской области Илья Середюк в своём канале в «Максе» рассказал, что в районе села Ягуново произошло «авиационное происшествие».

«На месте работают оперативные службы... Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами», - написал он.

Ранее двое летчиков авиагруппы «Русские витязи» погибли во время тренировочного полета в Кубинке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».