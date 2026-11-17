«Я не соглашусь с тем, что Белоруссия была главным хабом автомобилей посредством параллельного импорта. Киргизия была и пока остается в количественном выражении главным посредником. Но эта лавочка скоро окончательно закроется. Белоруссия для нас является страной, где есть льготная таможня. Есть категория граждан, которые имеют скидки в 50% на таможенное оформление. Благодаря этому мощные машины приезжали туда, а потом уже приезжали в Россию и ставились на учет. Но в Белоруссии еще собственный утильсбор появляется, поэтому теперь иногда дешевле приехать сразу в Россию. В Киргизии категорически незаконным образом занижается таможенная стоимость автомобиля, в ближайшее время это прекратится. Конечно, это правильно, чтобы у игроков рынка были равные условия, а Киргизия вела параллельную жизнь», - объяснил он.

При этом он подчеркнул, что даже без нарушения закона параллельный импорт не дает никаких гарантий владельцам авто.

«Я считаю, что лучше не рисковать, не пользоваться сомнительными и полузаконными схемами. Что касается прямых поставок из Китая, когда через параллельный импорт человек покупает автомобиль самостоятельно, у него нет ни гарантий, ни других маневров по отношению к автомобилю. Если вы покупаете машину через представителя марки или производства, все понятно – есть гарантийные обязательства. В параллельном импорте гарантий не будет», - добавил он.

Резкий спад импорта подержанных автомобилей в Россию объясняется ростом курса валют, повышением утильсбора, а также активным развитием доступных для россиян китайских брендов. Об этом НСН заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

