Лавочка закрывается: Чем опасна покупка автомобиля через Киргизию и Белоруссию
Ян Хайцеэр заявил НСН, что покупки машин через Белоруссию перестали быть выгодными, а «лавочка» через Киргизию скоро закроется.
Покупка автомобиля через Киргизию, Белоруссию и других посредников несет в себе риски, так как это фактически нарушение закона, а гарантий владельцу никто не дает, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН.
Белоруссия постепенно теряет статус главного посредника при поставках автомобилей в РФ. На республику, по данным за июль 2026-го, приходится меньше 20% поступлений российского утильсбора с импортируемых машин, тогда как в марте прошлого года доля превышала 40%, подсчитали в «Эксперт РА». Большой объем перевозок через соседнюю страну был связан с выгодными условиями, но теперь ситуация изменилась. Транспортные средства всё чаще поставляют напрямую из Китая, среди альтернатив также выделяют Киргизию, пишут «Известия». Хайцеэр отметил, что Киргизия и была главным посредником.
«Я не соглашусь с тем, что Белоруссия была главным хабом автомобилей посредством параллельного импорта. Киргизия была и пока остается в количественном выражении главным посредником. Но эта лавочка скоро окончательно закроется. Белоруссия для нас является страной, где есть льготная таможня. Есть категория граждан, которые имеют скидки в 50% на таможенное оформление. Благодаря этому мощные машины приезжали туда, а потом уже приезжали в Россию и ставились на учет. Но в Белоруссии еще собственный утильсбор появляется, поэтому теперь иногда дешевле приехать сразу в Россию. В Киргизии категорически незаконным образом занижается таможенная стоимость автомобиля, в ближайшее время это прекратится. Конечно, это правильно, чтобы у игроков рынка были равные условия, а Киргизия вела параллельную жизнь», - объяснил он.
При этом он подчеркнул, что даже без нарушения закона параллельный импорт не дает никаких гарантий владельцам авто.
«Я считаю, что лучше не рисковать, не пользоваться сомнительными и полузаконными схемами. Что касается прямых поставок из Китая, когда через параллельный импорт человек покупает автомобиль самостоятельно, у него нет ни гарантий, ни других маневров по отношению к автомобилю. Если вы покупаете машину через представителя марки или производства, все понятно – есть гарантийные обязательства. В параллельном импорте гарантий не будет», - добавил он.
Резкий спад импорта подержанных автомобилей в Россию объясняется ростом курса валют, повышением утильсбора, а также активным развитием доступных для россиян китайских брендов. Об этом НСН заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
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