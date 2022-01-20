ЦБ предложил запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют

Банк России с целью снижения угроз, связанных с распространением криптовалют, предлагает запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Об этом говорится в докладе регулятора.

В связи с этим ЦБ предлагает внести ряд изменений в законодательство, в том числе ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты на территории России, на вложения финансовых организаций в криптовалюты, на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютами, а также на майнинг криптовалют.