ЦБ предложил запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют

Банк России с целью снижения угроз, связанных с распространением криптовалют, предлагает запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Об этом говорится в докладе регулятора.

В связи с этим ЦБ предлагает внести ряд изменений в законодательство, в том числе ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты на территории России, на вложения финансовых организаций в криптовалюты, на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютами, а также на майнинг криптовалют.

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Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что операции с криптовалютами в России могут полностью запретить, чтобы лишить оппозицию и СМИ-иноагенты доступа к финансированию. По данным агентства, ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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