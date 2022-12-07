«Мерзни волчий хвост?»: Россия разработала ответы на потолок цен на нефть

Согласно информации издания, первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Таким образом, поставка будет остановлена, если конечным получателем сырья окажется член G7, хотя формально нефть будет приобретать нейтральная страна.

Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. В качестве третьего варианта власти рассматривают введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена. Однако, по информации источника «Ведомостей», эта альтернатива наименее вероятная.

Издание отмечает, что ни один из предложенных вариантов пока не получил одобрение. В связи с этим возможны и другие альтернативы. Собеседник «Ведомостей» сообщил, что такой вопрос должны были обсуждать на совещании у президента с участием нефтяных компаний 6 декабря.