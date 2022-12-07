«Мерзни волчий хвост?»: Россия разработала ответы на потолок цен на нефть
Российские власти подготовили ответы странам G7 и ЕС, один из которых предусматривает полный запрет на продажу нефти, при этом эксперты уверяют, что санкции Запада приведут к «недопустимым искажениям» рынка.
Москва разработала три варианта ответных мер при введении потолка цен на российскую нефть странами G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания) и Евросоюза (ЕС). В настоящее время проект указа президента обсуждают с его администрацией и правительством. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Таким образом, поставка будет остановлена, если конечным получателем сырья окажется член G7, хотя формально нефть будет приобретать нейтральная страна.
Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. В качестве третьего варианта власти рассматривают введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. При увеличении дисконта продажа будет запрещена. Однако, по информации источника «Ведомостей», эта альтернатива наименее вероятная.
Издание отмечает, что ни один из предложенных вариантов пока не получил одобрение. В связи с этим возможны и другие альтернативы. Собеседник «Ведомостей» сообщил, что такой вопрос должны были обсуждать на совещании у президента с участием нефтяных компаний 6 декабря.
При этом агентство Bloomberg 6 декабря сообщало, что в ответ на введение потолка цен на российскую нефть, Москва рассматривает возможность установления минимальной фиксированной стоимости этого вида сырья, а также другие меры. В статье отмечается, что, желая избежать влияния установленного ценового потолка на страны, которые покупают российскую нефть, Москва хочет предложить покупателям прозрачный ценовой механизм, который будет основан на рыночном подходе.
Так, в начале декабря ЕС, страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, в размере 60 долларов за баррель. Ограничения были введены с целью снижения доходов России и для того, чтобы повлиять на ее способность финансировать спецоперацию на территории Украины.
Российские власти неоднократно заявляли, что не примут такое ограничение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 декабря подтвердил, что Москва готовит решение по ответным мерам на введение потолка цен на нефть. По его словам, Россия не будет признавать подобных ограничений. Потолок цен на нефть он назвал «шагом к дестабилизации мировых энергетических рынков».
В свою очередь вице-премьер Александр Новак отметил, что после введения потолка цен на нефть Москва использует в торговле новые инструменты и новые схемы страхования поставок. Также будут меняться трейдеры и логистические цепочки. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал решение Запада, выложив в своем Telegram-канале кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика «Сияние».
«Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть…», - гласит надпись на картинке.
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа. Также Путин подчеркивал, что те, кто пытается что-то навязать России, находятся «не в том положении, чтобы диктовать свою волю», и должны одуматься.
«Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — заявлял Путин.
Многие эксперты сходятся во мнении, что дальнейшая торговля с Евросоюзом будет зависеть от предельной цены, которую предложили европейцы. Однако, как указал директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Россия в любом случае будет пытаться диверсифицировать рынки сбыта.
«Диверсификация рынков сбыта неизбежна, вне зависимости от решения Евросоюза. Что же касается дальнейших поставок нефти Европе… Будет она (цена – ред. НСН) выше рыночной цены, что вряд ли, — почему бы и нет. Будет меньше рынка, что вероятнее всего, — будем смотреть на способности переключиться на другие рынки, это зависит от нашей реакции под воздействием не только экономических причин, но и политических тоже. Как мы понимаем, применяются некие нестандартные меры», — отмечал аналитик.
В Японии же введение потолка цен назвали «недопустимым оскорблением». В статье Yahoo News Japan говорится, что такие ограничения вызывают множество вопросов. Эксперты считают, что такие санкции приведут к недопустимым искажениям рынка — Запад просто не выдержит дальнейшего роста цен на энергоносители.
При этом специалисты подчеркивают, что введение лимита, возможно, и не приведет к поставленным задачам. Так, обозреватель Oil Price Ирина Слав считает, что потолок цен не лишит Россию ее сырьевых доходов.
По данным Минфина РФ, средняя цена российской экспортной марки нефти Urals за ноябрь составила 66,47 долларов за баррель. В то же время Bloomberg 28 ноября сообщал, что цена Urals опустилась ниже 52 долларов за баррель. По данным агентства, средняя ставка фрахта судна для поставок российской нефти из Балтийского моря в Индию после введения потолка цен может вырасти с 9–11,5 млн долларов до 15 млн долларов.
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