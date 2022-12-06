В Белом доме прокомментировали реакцию России на введение потолка цен на нефть
Администрация президента США не удивлена реакцией российских властей на введение предельной стоимости на закупку нефти РФ и рассчитывает на продолжение поставок российского топлива на мировые рынки, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок», — заявила она. Отмечается, что власти страны считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена нефти на уровне 60 долларов за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России обладает потенциалом для обеспечения всех потребностей специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 667 / сут.
Умерли
392 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 647 / сут.
- В Белом доме прокомментировали реакцию России на введение потолка цен на нефть
- СМИ: число бездомных беженцев из Украины увеличилось в Британии на 30%
- Захарова: Россия и Украина не ведут прямые переговоры по зоне безопасности на ЗАЭС
- Персонал бара рассказал о драке с участием Лепса
- Кириенко рассказал, в чем выражается национальная черта русского характера
- Сборная Бразилии обыграла Южную Корею, выйдя в четвертьфинал ЧМ-2022
- СМИ: слова Зеленского о Минском соглашении противоречат истории
- Путин одобрил выплаты на ребенка из средств маткапитала
- Сборная Хорватии обыграла Японию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022
- В Британии предупредили украинских беженцев о новой угрозе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru