В Белом доме прокомментировали реакцию России на введение потолка цен на нефть

«Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок», — заявила она. Отмечается, что власти страны считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена нефти на уровне 60 долларов за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России обладает потенциалом для обеспечения всех потребностей специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

