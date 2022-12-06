В Белом доме прокомментировали реакцию России на введение потолка цен на нефть

Администрация президента США не удивлена реакцией российских властей на введение предельной стоимости на закупку нефти РФ и рассчитывает на продолжение поставок российского топлива на мировые рынки, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок», — заявила она. Отмечается, что власти страны считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена нефти на уровне 60 долларов за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России обладает потенциалом для обеспечения всех потребностей специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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