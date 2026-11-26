128-метровый корабль под флагом Мальты следовал из Альхесираса в Барселону. Авария произошла примерно в 40 километрах к северо-востоку от Ибицы. Причины происшествия пока не раскрываются.



В спасательной операции участвовали три вертолета и несколько единиц водного транспорта. Семерых моряков доставили на остров. Причем у шестерых эвакуированных выявили легкие травмы, также медики опасаются переохлаждения. Еще пятерых отправили в Валенсию, столько же остались на борту одного из прибывших судов.



Из-за большого объема топлива испанские службы активировали национальный план действий при угрозе загрязнения морской среды.



К месту крушения направили специализированное судно Clara Campoamor для борьбы с возможным разливом дизеля. Масштаб экологических последствий пока оценивается.



Ранее в Черном море загорелся танкер, пляжи «Сириуса» временно закрывали.

