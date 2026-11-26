У берегов Ибицы затонул танкер с 7 тысячами тонн дизеля, есть погибший
Танкер Med Emre с примерно 7 тыс. тонн дизельного топлива затонул у берегов испанского острова Ибица утром 26 ноября. В результате крушения один член экипажа погиб, еще 16 человек удалось спасти. Об этом сообщает издание Cronica Balear.
128-метровый корабль под флагом Мальты следовал из Альхесираса в Барселону. Авария произошла примерно в 40 километрах к северо-востоку от Ибицы. Причины происшествия пока не раскрываются.
В спасательной операции участвовали три вертолета и несколько единиц водного транспорта. Семерых моряков доставили на остров. Причем у шестерых эвакуированных выявили легкие травмы, также медики опасаются переохлаждения. Еще пятерых отправили в Валенсию, столько же остались на борту одного из прибывших судов.
Из-за большого объема топлива испанские службы активировали национальный план действий при угрозе загрязнения морской среды.
К месту крушения направили специализированное судно Clara Campoamor для борьбы с возможным разливом дизеля. Масштаб экологических последствий пока оценивается.
Ранее в Черном море загорелся танкер, пляжи «Сириуса» временно закрывали.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Нейропсихолог назвала россиянам семь опасных сигналов на первом свидании
- У берегов Ибицы затонул танкер с 7 тысячами тонн дизеля, есть погибший
- Почти треть россиян снижает рабочую нагрузку перед Новым годом
- Лидеры Евросоюза не согласовали позиции по семилетнему бюджету
- Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
- В Польше допустили перехват российских ракет над Украиной
- «Чтобы избежать Апокалипсиса»: Патриарх Кирилл призвал усмирить ИИ
- Путин: Россия должна сама контролировать безопасность собственных ИИ-моделей
- Захарова предупредила Латвию о последствиях закрытия границы с Россией
- ВС РФ ударили по подстанциям в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях