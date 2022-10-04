Экономист обозначил мотивы Греции и Кипра для введения потолка цен на нефть

Каждая страна может обозначить цену, которая она готова потратить на ресурсы, при этом каждый поставщик оставляет за собой право не продавать товар, заявил НСН директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов.

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Ранее портал Euractiv и издание Politico, что Греция и Кипр больше не выступают против ограничения цен на нефть из России. Раньше они были против, потому что их танкеры перевозили нашу нефть. Некипелов предположил, что заставило Грецию и Кипр принять такое решение.

«Во-первых, вероятно, Греции и Кипру раньше было невыгодно ввозить этот потолок из личных соображений. Во-вторых, на них могли надавить более влиятельные страны. В-третьих, так Кипр и Греция могли выразить свое отношение к включению в состав России четырех новых субъектов. Каждая из этих версий имеет право на жизнь, возможно, сыграли роль и другие факторы», — сказал Некипелов.

По мнению собеседника НСН, любая страна может назвать цену, по которой готова приобрести нефть, однако Россия так же вправе ее не продавать.

«Европейские страны могут организовать картель потребителей, попытаться сформировать монопсонию, однако они не единственные потребители этого ресурса. Многое будет зависеть от того, удастся ли нам договориться с альтернативными покупателями. Последствия принятия этого решения зависят не от одной стороны. Важно также понимать, будут ли эти ограничения установлены только по российской нефти или от всех поставщиков. Каждая страна вправе ограничивать цену, которую она готова заплатить ресурс, но надо понимать последствия такого решения», — подчеркнул экономист.

Некипелов считает, что Россия в любом случае попытается диверсифицировать рынки сбыта, а дальнейшая торговля с Евросоюзом будет зависеть от предельной цены, которую предложат европейцы.

«Диверсификация рынков сбыта неизбежна, вне зависимости от решения Евросоюза. Что же касается дальнейших поставок нефти Европе, посмотрим, какую цену назовут западные покупатели. Будет она выше рыночной цены, что вряд ли, — почему бы и нет. Будет меньше рынка, что вероятнее всего, — будем смотреть на способности переключиться на другие рынки, это зависит от нашей реакции под воздействием не только экономических причин, но и политических тоже. Как мы понимаем, применяются некие нестандартные меры. Если они не будут распространены на другие страны, то это можно назвать дискриминацией в отношении России», — отметил аналитик.

Собеседник НСН затруднился обозначать финансовые и экономические потери России и Европы, заметив, что любое перенаправление поставок сопряжено с разного рода издержками, в том числе, логистического характера.

Ранее Forbes заявил, что ценовой потолок на российскую нефть станет смертельным для Запада.

