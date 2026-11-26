17% граждан сказали, что почти перестают заниматься обычными рабочими задачами и больше общаются с коллегами или готовятся к празднику. Еще 9% продолжают трудиться, но снижают активность, а 6% берут отпуск или отгулы. В сумме эти варианты выбрали 32% респондентов.



При этом 17% россиян, наоборот, увеличивают нагрузку, чтобы завершить дела до праздников. 51% выполняет свои обязанности в привычном режиме.



HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова объяснила, что те, кто в конце декабря работает больше, могут закрывать проекты и отчеты или заканчивать задачи, которые нельзя перенести на январь. На те же дни часто выпадают корпоративы и домашняя подготовка к празднику.



Она советует не превращать последние дни месяца в гонку за закрытием всех планов. Руководителям же стоит заранее определить, что нужно закончить, и распределить нагрузку в команде, добавила собеседница. Конец года эксперт предлагает использовать и для подведения итогов, благодарности сотрудникам.



Всего в опросе участвовали более тысячи россиян.



На днях НСН рассказывала, что последний рабочий день декабря 2026 года не будет сокращенным.

