Почти треть россиян снижает рабочую нагрузку перед Новым годом
Почти треть опрошенных россиян в последнюю неделю перед Новым годом либо работает меньше обычного, либо берет отпуск или отгулы. Об этом свидетельствуют результаты опроса ГК «Гранель», которые изучила «Газета.Ru».
17% граждан сказали, что почти перестают заниматься обычными рабочими задачами и больше общаются с коллегами или готовятся к празднику. Еще 9% продолжают трудиться, но снижают активность, а 6% берут отпуск или отгулы. В сумме эти варианты выбрали 32% респондентов.
При этом 17% россиян, наоборот, увеличивают нагрузку, чтобы завершить дела до праздников. 51% выполняет свои обязанности в привычном режиме.
HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова объяснила, что те, кто в конце декабря работает больше, могут закрывать проекты и отчеты или заканчивать задачи, которые нельзя перенести на январь. На те же дни часто выпадают корпоративы и домашняя подготовка к празднику.
Она советует не превращать последние дни месяца в гонку за закрытием всех планов. Руководителям же стоит заранее определить, что нужно закончить, и распределить нагрузку в команде, добавила собеседница. Конец года эксперт предлагает использовать и для подведения итогов, благодарности сотрудникам.
Всего в опросе участвовали более тысячи россиян.
На днях НСН рассказывала, что последний рабочий день декабря 2026 года не будет сокращенным.
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